Dennis Novak meistert Quali für Wimbledon!

Novak meisterte damit zum 2. Mal in Folge bei den All England Championships die Qualifikation, 2022 war dann nach einem Erfolg über Facundo Bagnis erst in der 2. Runde gegen den Australier Jason Kubler Endstation gewesen. Zum 5. Mal in Folge darf sich der ÖTV-Akteur am „Heiligen Rasen“ in der 1. Runde versuchen, bisheriges Highlight war Runde 3 im Jahr 2018.