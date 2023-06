„Zeugnis sagt nichts über Intelligenz aus“

Wenn das Schulzeugnis in diesem Jahr „nicht so gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass man es in Zukunft nicht wieder in Ordnung bringen kann“, betont die Pädagogin Magdalena Rankl zum Schulende. Ein Zeugnis sei „eine Momentaufnahme“ und sage „nichts über die tatsächliche Intelligenz oder die Fähigkeiten des Kindes aus“.