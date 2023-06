Erst Todesangst - nun wurde Real-Star erneut Papa

Rund vier Monate später halten die beiden Sohnemann Bautista in ihren Händen. „Willkommen Bauti, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr wir uns auf diesen Moment und das Treffen mit deinem Bruder gefreut haben“, schreibt Valverde in den sozialen Medien. „Mögest du gesund aufwachsen und sehr glücklich sein. Beni, Mami und Papi haben dich sehr lieb und werden immer bei dir sein, so wie vom ersten Moment an, als wir erfuhren, dass du auf dem Weg bist.“