Schwimm-Olympiasieger offenbart Alkoholsucht

Der Schwimm-Star gehört in diesem Jahr nicht zu Großbritanniens Aufgebot für die WM in Japan (14. bis 30. Juli), aber es geht aufwärts. „In den letzten zwei Monaten habe ich ein gutes Gleichgewicht gefunden. Ich habe meine Probleme in Angriff genommen. Jetzt bin ich glücklich und in einer sehr gesunden Position“, so Peaty weiter.