Kollision in Innsbruck: Radfahrerin verletzt

Die Deutsche (23) fuhr am Samstag, dem 24. Juni 2023, um 22 Uhr in Innsbruck mit ihrem Rad am rechten Fahrbahnrad des Rennwegs Richtung Süden. Zeitgleich fuhr ein dunkler, großer Pkw am Rennweg Richtung Norden und bog unmittelbar vor ihr nach links in Richtung freien Parkplatz ein. Trotz Vollbremsung seitens der Radfahrerin konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern.