LASK: Austro-senegalesischer Transfer-Doppelpack

Mit Moussa Koné sichert sich der LASK die Dienste eines weiteren torgefährlichen Mittelstürmers. Seit 2015 in Europa, ging der heute 26-Jährige zunächst für den Schweizer Erstligisten FC Zürich und später für die SG Dynamo Dresden (zweite Bundesliga) auf Torejagd. Für Zürich lief Koné in der Saison 2016/17 auch in der UEFA Europa League auf, verfügt demgemäß über erste Erfahrungen am internationalen Parkett. 2020 folgte der Wechsel zu Nîmes Olympique, für die er seither 94 Einsätze bestritt, 38 davon in der Ligue 1. Bei den Linzer Athletikern unterschreibt der Mittelstürmer einen Vertrag bis 2027. Beim LASK erhält Koné die Rückennummer 11, Teamkollege Marin Ljubicic trägt ab sofort die Nummer 9.