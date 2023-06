Amazon, Netflix & Co. sollen für Netzausbau zahlen

Die Deutsche Telekom will große Streaming-Firmen an den Kosten für den Netzausbau beteiligen. „Die Telekom investiert jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro in die Netze in Deutschland. Breitbandanbieter ermöglichen mit ihren Investitionen also die Werbeeinnahmen von Netflix, Amazon und Co.“, sagte Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.