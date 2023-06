Crankworx-Wahnsinn: König Emil thronte über allen

Mehr als 10.000 Zuschauer sorgten am Samstag beim 7. Crankworx in Innsbruck für eine Rekordkulisse. Superstar Johansson holte seinen 12. Slopestyle-Sieg auf der Worldtour, stellte damit einen neuen Topwert auf. Das Mountainbike-Festival endet am Sonntag mit den Downhill-Bewerben.