Navi schuld: Mann radelte auf der Pyhrnautobahn

So etwas sieht man auch nicht alle Tage: Ein Mann (36) radelte am Samstagabend in Gratkorn in Richtung Graz. Doch nicht auf einem Radweg, sondern auf der Pyhrnautobahn! Die Polizei wurde informiert, die Tunnelwarte sperrte sogleich den Gratkorn-Tunnel nördlich von Graz.