Beinahe-Kollision, aber keine Strafe für Hamilton

Nach einem hervorragenden Start überholte Lewis Hamilton in Kurve eins seinen ehemaligen Teamkollegen Fernando Alonso und schnappte sich Rang zwei. Wenige Runden später krachte George Russell in die Mauer. Beim anschließenden Safety-Car entschieden sich beide Weltmeister für einen Reifenwechsel. Die Aston-Martin-Mechaniker legten einen exzellenten Boxenstopp hin, der fast eine Sekunde schneller war als der von Mercedes. Und dann kam es beinahe zu einer Kollision in der Boxengasse.