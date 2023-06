Betrunkener Obersteirer stürzte von Balkon

Ein schwer alkoholisierter 35-Jähriger stürzte in der Nacht auf Sonntag in Kapfenberg von einem Balkon fünf Meter in die Tiefe. Der Obersteirer hatte den Hausschlüssel vergessen und wollte über den Balkon in die Wohnung eines Familienangehörigen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht.