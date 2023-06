Bitter! Strafe für Sensationsmann Hülkenberg

Alonso in der ersten Startreihe

Neben dem Niederländer Verstappen wird nun anstelle von Hülkenberg der Spanier Fernando Alonso im Aston Martin als Zweiter aus der ersten Startreihe starten. „Gestern war nicht fantastisch, also haben wir ein paar Änderungen am Auto vorgenommen“, erklärte Verstappen, der 1,2 Sekunden schneller als Hülkenberg war. „Es war sehr rutschig, aber wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen und sind natürlich sehr glücklich, hier auf der Pole zu stehen. Vielleicht ist es morgen trocken, aber wir haben ein gutes Rennauto.“