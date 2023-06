Teamchef Rangnick: „Richtig gutes Spiel gemacht!“

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich): „Heute können und müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Belgien hatte schon die eine oder andere gute Chance mehr als wir. Aber über weite Strecken haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren bis zum Schluss darauf aus, das Spiel zu entscheiden, mit dem Punkt können wir aber gut leben. Wenn wir am Dienstag gegen Schweden gewinnen, sind wir absolut auf Kurs. In der ersten halben Stunde haben wir es sehr gut gemacht, in der zweiten Halbzeit haben wir uns schwerer getan, einen Zugriff zu kriegen. Ich fand das Spiel von der Dynamik her auf sehr hohem Niveau. Wenn uns zu Beginn wer gesagt hätte, dass wir aus diesen drei Spielen sieben Punkte haben, hätten wir es direkt genommen.“