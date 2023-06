„Ich denke, dass in Belgien Österreich etwas unterschätzt wird. Aber ihr habt auch 10, 15 Spieler in den Top-Ligen. Bis auf die Topspieler Courtois, De Bruyne und Lukaku ist der Unterschied nicht so groß“, traut Martens Alaba und Co. am Samstag im EM-Quali-Hit in Brüssel durchaus eine Überraschung zu. „Außerdem war die Saison für viele Top-Spieler sehr lange. Wir sind nur auf dem Papier Favorit.“ Auch ohne Kevin De Bruyne. „Natürlich ist er schwer zu ersetzen. Aber De Bruyne spielt im Team unterschiedliche Positionen. Tedesco hat auch nicht ein fixes System“ so Martens. „Er hat also Alternativen.“