Schlager zu Belgien-Coach: „Keine angenehme Zeit“

Neuer Klubkollege

Mit Nicolas Seiwald bekommt Schlager im Sommer einen ÖFB-Teamspieler als neuen Klubkollegen. „Es ist immer gut, wenn ein Österreicher kommt, denn er hat nicht so eine lange Eingewöhnungszeit wie zum Beispiel ein Südamerikaner.“ Dafür verlässt Konrad Laimer die Sachsen in Richtung Bayern München. „Das ist ein logischer Schritt, den ich total nachvollziehen kann. Ich freue mich für ihn, aber für uns in Leipzig ist das natürlich nicht so geil“, meinte Schlager.