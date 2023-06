3:1 nach 0:1 - Österreich gewinnt gegen Island!

Die Auswahl von Werner Gregoritsch gewann am Freitag in Wiener Neustadt durch Tore von Christoph Lang (27.) und Noah Bischof (50., 51.) mit 3:1 (1:1). Der Jahrgang 2002 ist damit seit der Neuzusammenstellung auf U21-Ebene in sieben Partien (vier Siege) ungeschlagen. Am Dienstag folgt bei Endrunden-Gastgeber Slowakei der letzte Test vor dem Start in die EM-Qualifikation.