Homophobe Gesänge und viermal Rot bei USA - Mexiko

US-Star Christian Pulisic traf in der 37. und 46. Minute, Ricardo Pepi erzielte in der 78. Minute den Endstand. Weston McKennie und Sergino Dest bei den USA sowie Cesar Montes und Gerardo Arteaga bei Mexiko mussten in einer turbulenten zweiten Halbzeit jeweils mit Rot vom Feld. Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador unterbrach die Partie dann in der 90. Minute wegen homophober Gesänge.