„Hätte ich das gewusst, hätte ich nie zugestimmt“

„Wir bei Mercedes sitzen näher an den Vorderrädern als Piloten in den anderen Rennwagen. Für meinen Geschmack ist diese Sitzposition zu weit an die Vorderachse gerückt. Wenn du fährst, dann fühlt es sich an, als würdest du auf den Vorderrädern sitzen. Und das ist eines der übelsten Gefühle in einem Rennwagen“, zitiert „Speedweek.com“ den 38-Jährigen, der nicht gerade die lobendsten Worte für seine Ingenieure übrig hat.