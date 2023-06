Mach mit beim E-Sport-Event „Red Bull for the Win“

Vom Zockerzimmer auf die große Bühne - das ist der Wunsch vieler Nachwuchstalente im Gaming. Das neue Event „Red Bull For The Win“ setzt diesen Wunsch in die Wirklichkeit um und ruft ab sofort ambitionierte Freizeit-Gamerinnen und -Gamer zur Teilnahme auf. Miss Dich im Finale mit E-Sport Profis um die Chance auf 4500 Euro Preisgeld. Mit krone.at kannst du bei der Qualifikationsrunde in Tirol mitmischen. Wir schicken Dich aus ganz Österreich mit dem Zug nach Innsbruck, wo Du und Deine Begleitung für zwei Nächte im Hotel Penz in der Innsbrucker Innenstadt untergebracht seid. Der Höhepunkt: Der Open Qualifier #1 am Patscherkofel am 24. Juni!