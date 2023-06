WESTWIEN-Urgesteine: „Einmal grün, immer grün“

In der Abschlusssaison von WESTWIEN in der HLA-Meisterliga kommt es zum märchenhaften Abschied aus dem Profi-Handball. Florian Kaiper und Wilhelm Jelinek lassen die Meistersaison im Gespräch mit krone.tv-Moderator Michael Tiroch Revue passieren. Außerdem sprechen Sie über ihre Zukunft, können sich aber eine Rückkehr zu ihrem Herzenzsverein durchaus wieder vorstellen. „Einmal grün, immer grün“, so die beiden Leistungsträger des diesjährigen Handball-Meisters.