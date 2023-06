Von Missionarin und Mutter zur Liebe einer Frau

Doch der Weg zu ihrem Glück war steinig, die 46-jährige Mutter von sechs biologischen Kindern und neun Adoptivtöchtern hat 24 Ehejahre mit einem Mann verbracht, für den sie keine romantischen Gefühle hegte. Geliebt hat sie ihn schon, aber wir wissen - spätestens seit C. S. Lewis „Vier Arten der Liebe“ - für eine erfüllende romantische Beziehung braucht es mehr als „Storge“ (griechisch für familiäre Liebe) und „Philia“ (griechisch für freundschaftliche Liebe). In der Beziehung zu ihrem - jetzt - Ex-Mann fehlte „Eros“, also die leidenschaftliche und sexuelle Komponente.