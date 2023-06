Alaba-Kollege: Mega-Abschiedsparty bei ÖFB-Spiel

Das Fußball-EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Brüssel zwischen Belgien und Österreich steht auch im Zeichen von Eden Hazard. Der Starkicker gab nach dem frühen WM-Out in Katar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt, nun wird er im König-Baudouin-Stadion für seine Verdienste mit den „Roten Teufeln“ geehrt. Geplant ist bereits vor Anpfiff eine riesige Choreografie beinahe über die komplette Arena. In der Pause wird Hazard in einem Cabrio eine Ehrenrunde drehen.