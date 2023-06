Nutzer sollen Akkus künftig selber tauschen können

Batterien sollen in der EU künftig langlebiger und leichter auszutauschen sein. Das Europaparlament stimmte am Mittwoch in Straßburg einer entsprechenden Einigung mit den EU-Staaten zu. Beispielsweise sollen Privatpersonen die Akkus ihrer Handys oder Laptops künftig selber austauschen können, ohne das ganze Gerät ersetzen zu müssen.