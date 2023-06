Pilz verpasst Finale bei Boulder-Weltcup!

Am Donnerstag greifen die Männer um Lokalmatador Jakob Schubert mit der Boulder-Qualifikation (9 Uhr) ins Geschehen ein. Am Freitag finden das Halbfinale sowie Finale statt. Am Wochenende stehen in der „Freiluft Arena“ am Gelände des Kletterzentrum Innsbruck die Lead-Bewerbe auf dem Programm.