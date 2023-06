Hotel und Bungalow-Dorf: Esterházy baut weiter aus

Um das Esterházy-Imperium von seinen schönsten Seiten zu präsentieren, scheut Stefan Ottrubay, Vorsitzender des Direktionsrates der Esterházy-Privatstiftungen und Generaldirektor der Esterházy-Betriebe, weder Kosten noch Mühen. Vor Kurzem ließ der Neffe der verstorbenen Fürstin Melinda Esterházy eine extra angefertigte fünf Meter lange und 600 Kilogramm schwere Bierbar von „Golser Bier“ per Kran in die Roof-Top-Bar des Vier-Sterne-Superior-Hotels „Galántha“ hieven, von der aus man nun auch an lauen Sommerabenden das imposante Schloss Esterházy bewundern kann.