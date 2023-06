Israels Militär setzt auf KI, aber Personal fehlt

IT-Giganten zahlen besser

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mit den Gehältern von Google oder Facebook nicht mithalten kann“, sagte Birenbaum. Was er bieten könne, sei eine sinnvolle Tätigkeit. „Wir reparieren nicht nur irgendeinen Knopf in einem Programm. Wir lösen Probleme auf der Ebene von Nationalstaaten. Es geht nicht darum, eine Nadel in einem einzelnen Heuhaufen zu finden, sondern in acht, 80, 8000 übereinander gestapelten Heuhaufen.“