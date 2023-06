Ansa Sauermann: „Ich fand die Liebe meines Lebens“

Das „Schlaflied“ ist ein gutes Beispiel dafür. Es beginnt sehr ruhig, weist dann viele Harmonien auf und entlädt sich am Ende in einer Art Crescendo.

(lacht) „Schlaflied“ ist für mich eines der wichtigsten Schlüssellieder. Ich habe es mit meinem Gitarristen geschrieben und er hat die wichtige Hookline kreiert. Er war zu der Zeit in Dresden, in der Schlussphase von Corona, wo es immer noch kompliziert war, die Musiker nach Wien zu holen. Der Schlussteil ist stark an „You Can’t Always Get What You Want“ von den Stones angelehnt und den hat er uns geschickt, wodurch sich das ganze Lied noch einmal verändert hat. Davon ausgehend haben wir Songs, die wir noch nicht anpackten, in diese Richtung getrieben. Ich habe mich bei „Du kriegst was du brauchst“ zu Hause gefühlt und das Album fühlt sich an wie Ankommen. Ich wollte schon bei „Trümmerlotte“ weg vom Sound des ersten Albums und führe jetzt das weiter, was ich zuletzt begann. Wir haben nun Luft und Raum, um den nächsten Schritt zu gehen.