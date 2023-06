Als Erster: 5er-BMW fährt freihändig mit 130 km/h!

Unter anderem der 7er-BMW darf in den USA und Kanada bereits ohne Hand am Lenkrad bewegt werden. Mercedes S-Klasse und EQS dürfen das bis 60 km/h auch schon in Deutschland - dieses hohe Tempo ist in den Fahrzeugen mit Stern aber noch nicht zugelassen. Und der Spurwechsel per Augenbestätigung wird nun überhaupt erstmals erlaubt.