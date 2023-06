US-Wrestling-Legende mit Siegestanz in Leoben

Am Ende durfte Raaber, trotz blutenden Cuts, aber durchschnaufen. WM-Titel im Schwergewicht mit Schulterfesselung nach 11 Minuten und 17 Sekunden erfolgreich verteidigt, dem Starkregen zweimal entronnen (20 Minuten vor Beginn sowie unmittelbar nach dem Ende). Am meisten freute sich der Sohn des Steirers. „Er war in den letzten zwei Wochen so nervös - in der Schule war das Thema Nummer eins!“ 1200 Fans (einige blieben von der Leobener Meisterfete der Fußballer übrig) feierten Raaber mit Sprechchören.