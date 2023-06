Swiatek: „Unterstützung gilt allen Ukrainern“

Als Zeichen der Unterstützung spielt Swiatek stets mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Kappe. Die 22-Jährige hatte im vergangenen Jahr mit anderen Sportstars bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Krakau Geld für junge ukrainische Opfer des Angriffskrieges Russlands gesammelt. „Ich respektiere sie wirklich“, sagte Swiatek über die Ukrainer, „und ich will meinen Fokus darauf richten, zu tun, was richtig für sie ist.“ Die Weltranglistenerste hatte im Endspiel gegen die Tschechin Karolina Muchova mit 6:2,5:7,6:4 gewonnen.