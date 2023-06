Verrücktes Finale! Schon wieder ein Break

Vierter Triumph für Swiatek?

Nur noch ein Sieg fehlt der erst 22-jährigen Iga Swiatek zum schon vierten Major-Triumph. Die Nummer eins der Tennis-Frauen ist ihrer Topfavoritenrolle bei den French Open in Paris bisher eindrucksvoll gerecht geworden: Die Polin gab auf dem Weg in ihr drittes Finale in Roland Garros keinen Satz ab. Ihre überraschende Finalgegnerin heute heißt Karolina Muchova, die das „Traumfinale“ gegen die Nummer zwei, Aryna Sabalenka, verhinderte.