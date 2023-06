Nächster Weltrekord für Kenianerin Kipyegon!

Die 29-Jährige war am Freitag in 14:05,20 Minuten über eine Sekunde schneller als die Äthiopierin Letesenbet Gidey, die den Rekord im Oktober 2020 aufgestellt hatte (14:06,62). Erst vor einer Woche hatte Kipyegon in Florenz die Weltrekordzeit über 1500 Meter aufgestellt.