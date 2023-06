Der Sonne entgegen!

Von der Anlegestelle ganz in der Nähe von Stari Grad dauert es nur wenige Minuten, um das Maslina Resort zu erreichen. Maslina bedeutet Olive und gibt einen Hinweis darauf, dass dort einst ein Olivenhain war, bevor das Hotel an dieser Stelle gebaut wurde. Die Gründerin, Maud Truchi, hat sich in diesen Platz verliebt; der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und unaufdringlichem Luxus, was gut gelungen ist. Das Hotel ist kein Klotz, sondern durch seine Bauweise geschickt in die natürliche Umgebung integriert. Die Olivenbäume wurden zwar ausgegraben, aber nach getaner Arbeit wieder im Resort gepflanzt und spenden nun Schatten, etwa beim Schwimmbad. Das Ergebnis ist eine Verschmelzung mediterraner Schlichtheit und französisch-inspiriertem Kunststil unter der Führung der deutschen Direktorin Carmen Heckmann, die vorher in einem Wiener Hotel gearbeitet hat und eine wahre Gastgeberin ist. Alles wirkt relaxt, tatsächlich wird nichts unterlassen, um den Gästen das Relaxen in entspannter Atmosphäre zu ermöglichen. Herr über allem scheint „Garfield“, ein rot getigerter Kater, der zum Liebling aller avanciert ist – er war schließlich schon vor dem Hotel hier und beweist die Tierliebe der Eigentümer. Auch Hunde sind als Gäste gegen eine Gebühr willkommen.