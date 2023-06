Paris-Märchen, aber „der Krieg hat mich verändert“

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Heimat der Weltranglisten-192. aus der Ukraine ist ihre Rückkehr nach der Babypause auf die große Tennis-Bühne aber keine Wohlfühlgeschichte. „Der Krieg hat mich auf vielfache Weise verändert“, berichtete Switolina beim Sandplatzklassiker in Paris. „Ich schätze die Zeit mit meiner Familie mehr. Ich versuche zu verstehen, wie glücklich ich bin, wo ich bin und eine Stimme zu haben. Ich will etwas zurückgeben.“ Das Preisgeld ihres Siegs beim Vorbereitungsturnier in Straßburg spendete sie für ukrainische Kinder, forderte in Paris mit deutlichen Worten die Unterstützung der Weltgemeinschaft für die Ukraine. Dabei kollidiert in Paris immer wieder die politische mit der von Funktionären gerne als vermeintlich unpolitisch charakterisierte Welt des Sports.