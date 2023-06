Lexus LBX: So luxuriös kann ein Kleinwagen sein

Vollhybrid mit Allradoption

Als technische Basis für den LBX diente den Entwicklern die GA-B genannte Plattform des Toyota Yaris Cross. Sie wurde an die höheren Ansprüche von Lexus angepasst, vor allem was Fahrkomfort, Handlichkeit und Geräuschniveau betrifft. Unterm Blech steckt kein konventioneller Benziner, sondern einzig ein Hybridantrieb, bestehend aus einem 1,5-Liter-Dreizylinder und einem Elektromotor. Die Systemleistung gibt Lexus mit 136 PS an, das maximale Drehmoment mit 185 Newtonmeter. Optional lässt sich Allradantrieb wählen. Dann sitzt an der Hinterachse ein zusätzlicher Elektromotor.