Kalter Frühling rettete Bilanz unserer Gletscher

Die Klimaforscher der Geosphere Austria (früher ZAMG) vermessen jeden Frühling zusammen mit Forschern der Universität für Bodenkultur in Wien das Goldbergkees und Kleinfleißkees, die Gletscher am Hohen Sonnblick. Dadurch wird die Massenbilanz berechnet. „Wir ermittelten am Gletscher an rund 450 Punkten die Schneehöhe mit Sonden und bestimmten an weiteren fünf Positionen in Schneeschächten die Schneedichte“, erzählt Geosphere-Forscher Anton Neureiter.