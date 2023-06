Ofner: Für Wimbledon reicht es trotzdem nicht

Mit den Punkten scheint er am 12. Juni zumindest in den Top 90 auf, könnte damit, abhängig davon, wie weit Dominic Thiem in Heilbronn kommt, diesen überholen. Im aktuellen Jahresranking steht Ofner sogar in den Top 50. Das ist langfristig von großer Bedeutung, weil Ofner damit auch in die größeren Turniere reinkommt. Etwa in die US Open, wo er ein Startgeld von rund 80.000 Euro fix haben wird.