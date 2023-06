Cyberangriff auf Schweizer Armee und Polizei

Mehrere Kantonspolizeidienststellen, die Schweizer Armee und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) seien indirekt betroffen, berichtete die Westschweizer Zeitung „Le Temps“ am Samstag. Xplain sei „von einem Cyberangriff der Ransomware-Gruppe ,Play‘ betroffen und hat deshalb bei der Kantonspolizei Bern Strafanzeige erstattet“, sagte Firmenchef Andreas Loewinger der Nachrichtenagentur AFP. Das Schweizer Unternehmen Xplain ist auf IT-Lösungen für die innere Sicherheit spezialisiert und hat Niederlassungen in der Schweiz, in Spanien und in Deutschland.