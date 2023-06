Sturm Graz gegen LASK ab 17 Uhr LIVE

In der Liga war Sturm mit Salzburg lange Zeit auf Tuchfühlung und hielt das Meisterrennen bis drei Runden vor Schluss offen. Darüber hinaus heimsten die Grazer den ÖFB-Cup ein, am Weg dahin räumte man im Halbfinale den LASK aus dem Weg. Auch international stellte Sturm trotz des unglücklichen Ausscheidens in der Europa-League-Gruppenphase die eigene Klasse mehrmals unter Beweis. „Es war eine fantastische Reise mit vielen Höhepunkten, aber auch der ein oder anderen schmerzvollen Stunde“, analysierte Ilzer.