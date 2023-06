Jazzfestival Saalfelden feiert heuer die Vielfalt

Die Eröffnung auf der Hauptbühne bestreitet heuer der Multiinstrumentalis Lukas König. Es ist nicht das erste Mal, dass der preisgekrönte Musiker aus Wien, der unter anderem schon mit der Kultband „Bilderbuch“ zusammen gearbeitet hat, in Saalfelden zu Gast sein wird. Dem Saalfeldener Publikum ebenfalls bestens bekannt ist Lukas Kranzelbinder. „Das Enfant Terrible der österreichischen Jazzszene“ – so nennen ihn seine Kritiker gerne einmal – wird unter anderem mit amerikanischen Drummer und Percussionist Billy Martin auf der Bühne stehen. Wer gerne aktiver am Geschehen teilnimmt, der ist bei den sogenannten Mountain Tracks bestens aufgehoben. Denn Kranzelbinder bietet erneut seine bestens erprobten Jazz-Wanderungen an.