„Fernando Alonso ist so etwas wie unser Pate!“

„Der absolute Nationalheld"

„Er ist so etwas wie unser Pate, der absolute Nationalheld“, lächelt die hübsche Marta vom Akkreditierungsbüro im Augusta-Hotel unweit der Strecke. „Wir alle hoffen, dass es am Samstag im Qualifying richtig hispanisch zugeht. Am liebsten wäre mir, wenn Alonso auf Pole startet, dahinter Carlos Sainz und Sergio Pérez. Oder umgekehrt.“ Okay, und Marta, dein Wunsch für Sonntag? „Super wäre es, wenn es regnet. Dann hat Fernando allein durch seine Routine eine echte Chance gegen Max Verstappen.“ Und genau da hakt Kollege Juan ein: „Auf der Geraden ist der Red Bull richtig schnell.“