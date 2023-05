Sky stellt drei lineare Sender ein

Ausgewählte Inhalte seien weiterhin linear auf Sendern wie Sky 1 oder Sky Atlantic zu finden. Die zweite Staffel von „And Just Like That“, die im Juni startet, werde weiterhin sowohl linear auf Sky Atlantic wie auch on Demand via Sky Q und Wow zu sehen sein. Was Spiegel Geschichte und Curiosity TV angeht, verwies der Anbieter auf Sky Documentaries und die Partnerschaft mit dem History Channel.