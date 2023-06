Entdecken Sie die besten Strände, die Küche & mehr

Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten Sommerurlaub sind, brauchen Sie nicht weiter zu suchen als in der atemberaubenden Kvarner Region in Kroatien. Diese beeindruckende Region lockt mit kristallklarem Wasser, Sandstränden und köstlicher Küche, die Ihre Geschmacksknospen vor Freude tanzen lassen wird. Also schnappen Sie sich Sonnencreme und lassen Sie uns einige der besten Reiseziele erkunden, die Kvarner zu bieten hat!