Jetzt spricht Hoeneß: Kahn als Chef war ein Fehler

Während Kahn via Twitter behauptet, nicht ausgerastet und auch nicht emotional geworden zu sein, erklärte Präsident Herbert Heiner, dass das Gespräch mit dem „Titan“ sehr wohl unangenehm verlaufen sei. Kahn habe auf die Absetzung eben sehr wohl persönlich genommen. Medial wird sogar verbreitet, dass die Bayern-Führungsetage Angst vor einer Schlägerei zwischen Kahn und seinem designierten Nachfolger Thomas Dressen gehabt hätte - weswegen sie Kahn die Reise zum letzten Saisonspiel nach Köln untersagte. Hingegen behauptet Hainer, Kahn hätte sich selbst krankgemeldet. Hoeneß stärkt jetzt Präsident Hainer den Rücken. Die von ihm kolportierte Version stimme. Es sei „kein angenehmes Gespräch“ mit Kahn gewesen, so Hoeneß zum „kicker“: „Wir haben uns stundenlang Gedanken gemacht, auch mit Karl-Heinz Rummenigge, wie wir es den beiden (Kahn und Salihamidzic, Anm.) so beibringen, dass nichts hängen bleibt.“