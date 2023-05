Brazzo-Erbe: Jetzt brodelt‘s in der Gerüchteküche

Brodeln nach dem Brodeln

Reschke ist an der Säbener Straße folglich bestens vernetzt und kennt die Funktionsweisen des Klubs bestens. Präsident Herbert Hainer ließ zuletzt zum Thema „Brazzo-Erbe“ lediglich verlautbaren, der Verein sei auf der Suche nach einer „gestandenen Persönlichkeit“. Auch das würde auf Reschke zutreffen. Sport1 will aber auch wissen, dass Reschke nur eine kurzfristige Lösung darstellen würde. Womit es bald nach dem Brodeln in der Gerüchteküche wohl wieder brodeln würde in der Gerüchteküche.