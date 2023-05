Meistertrainer Spalletti verlässt Napoli

Sensationeller Meistertitel

Spalletti hatte Napoli in dieser Saison sensationell zum dritten Meistertitel der Vereinshistorie geführt. Es war der erste Erfolg in der Serie A seit 1990, als noch Weltstar Diego Maradona am Fuße des Vesuvs spielte. De Laurentiis hatte zum Abschied noch Lob für den scheidenden Coach: „Spalletti war ein wirklich großartiger Trainer, er ist ein freier Mann, er hat viel gegeben, ich danke ihm und jetzt ist es richtig, dass er tut, was er will.“