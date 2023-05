Barisic: „Ich kann leider nicht zum Billa gehen!“

Die Stimmen zu LASK - FK Austria Wien:



Didi Kühbauer (LASK-Trainer): „Ein krönender Abschluss. Die Mannschaft hat von der ersten Minute an gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Das Entscheidende ist, dass wir eine gute Mannschaft haben von der Nummer 1 bis zur Nummer 25 und das haben sie gezeigt. Die Burschen haben es unheimlich gut gemacht. Es gibt schon Rapid und Austria, die ähnliche Budgets haben und die haben wir abgehängt. Wir haben leider nicht das Geld von Salzburg.“



Michael Wimmer (Austria-Trainer): „In der ersten Halbzeit waren wir mutlos und ohne Überzeugung, nicht kompakt. Was auf den anderen Plätzen passiert, hat uns nicht zu interessieren, das können wir nicht beeinflussen. Wir müssen bei uns bleiben, liegen jetzt zwei Punkte dahinter. Im Fußball ist alles möglich. Wir müssen in Salzburg drei Punkte holen, werden auf Sieg spielen. Wir haben gezeigt, dass wir gegen solche Mannschaften mitspielen können, dass wir auch solche Mannschaften bezwingen können. Wenn es so ist, dass wir am Ende des Tages Fünfter sind, dann gehen wir in die Play-offs und müssen über die Playoffs unser Ziel erreichen.“