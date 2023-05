LIVE ab 17 Uhr: LASK empfängt den FK Austria Wien!

Im letzten Heimspiel der Saison will der LASK nach bisher drei Unentschieden gegen die Austria erstmals voll anschreiben. Kurioser Fakt: Alle bisherigen zehn Saisontore in den Aufeinandertreffen fielen in der zweiten Spielhälfte. Die Favoritner sind mit Blick auf die Tabelle deutlich mehr gefordert. Einen Punkt beträgt der Vorsprung auf Rapid, drei sind es auf Austria Klagenfurt. Auch die Konkurrenten treffen mit Sturm Graz bzw. Salzburg am Wochenende auf Mannschaften, die ihre Plätze fix innehaben. Der Sechste der Meistergruppe geht bei der Vergabe der Europacup-Startplätze am Ende leer aus. Dieses Schicksal winkt auch noch den Wiener Traditionsclubs.