LIVE ab 17 Uhr: Salzburg gegen Austria Klagenfurt

Peter Pacult steht der Sinn nach einem „heißen Fight“. „Bisher war es so, dass sich auch die Großen gegen uns recht schwergetan haben, weil wir hart arbeiten, kompakt stehen, die Räume zustellen und die wenigen Möglichkeiten gut nutzen können.“ Der Trainer-Haudegen strich den Willen seiner Mannschaft heraus. „Sie nimmt in dieser Meistergruppe als klarer Außenseiter jede Herausforderung an und wird das auch in Salzburg und gegen Rapid wieder tun. Dann schauen wir mal, was unter dem Strich für uns herausspringt.“