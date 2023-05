Unfall-Serie mit Gleitschirm: Zwei Schwerverletzte

Zunächst wolle der Mann in einer Wiese 100 Meter vom Sportplatz entfernt landen, doch auch das ging sich nicht mehr aus. Also steuerte der 46-Jährige einen zwölf Meter hohen Baum an und klammerte sich fest an diesen. Er konnte selbst die Rettungskette in Gang setzen und wurde schließlich durch die Bergrettung sowie die Alpinpolizei aus seiner misslichen Lage befreit. Der Mann blieb unverletzt - zwei Bäume sowie sein Gleitschirm wurden beschädigt.